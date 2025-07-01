Черчесов сказал, приведет ли Карпин «Динамо» к чемпионству

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, приведет ли нынешний главный тренер этих команд Валерий Карпин бело-голубых к чемпионству.
«Если другие клубы разрешат, то да.
К совмещению постов отношусь по-своему. Но пожелаю Карпину, чтобы у него и там, и там все получилось», – сказал Черчесов.
- 56-летний Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» 13 июня.
- С июля 2021 года он также возглавляет сборную России.
- Черчесов возглавлял «Динамо» в 2014–2015 годах, сборную России – в 2016–2021 годах.
Источник: РИА «Новости»