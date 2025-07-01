Черчесов сказал, приведет ли Карпин «Динамо» к чемпионству

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, приведет ли нынешний главный тренер этих команд Валерий Карпин бело-голубых к чемпионству.

«Если другие клубы разрешат, то да.

К совмещению постов отношусь по-своему. Но пожелаю Карпину, чтобы у него и там, и там все получилось», – сказал Черчесов.