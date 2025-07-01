Тренер ЦСКА Челестини описал Кисляка двумя словами

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о полузащитнике команды Матвее Кисляке.
– Как вам уровень молодежи ЦСКА?
– С нами занимается много ребят из академии.
Можно по Кисляку понять уровень академии ЦСКА. Хотел бы отдельно сказать о нем. Это действительно футбольная личность, судя по тому, как он ведет себя на поле и за его пределами. Он меня уже очень сильно удивил.
- 19-летний Кисляк провел 33 матча за ЦСКА, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
- Контракт игрока с армейцами действует до 30 июня 2028 года.
Источник: «Матч ТВ»