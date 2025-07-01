Тренер ЦСКА Челестини описал Кисляка двумя словами

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о полузащитнике команды Матвее Кисляке.

– Как вам уровень молодежи ЦСКА?

– С нами занимается много ребят из академии.

Можно по Кисляку понять уровень академии ЦСКА. Хотел бы отдельно сказать о нем. Это действительно футбольная личность, судя по тому, как он ведет себя на поле и за его пределами. Он меня уже очень сильно удивил.