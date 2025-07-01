«Зенит» отреагировал на победу клуба Малкома над «Сити»

«Зенит» прокомментировал победу саудовского «Аль-Хиляля», за который выступает экс-полузащитник петербургской команды Малком, над «Манчестер Сити» (4:3) в 1/8 финала клубного чемпионта мира.

«Начинаем этот день с важного сообщения: Малком – в 1/4 КЧМ!

«Аль-Хиляль» обыграл «Манчстер Сити» со счeтом 4:3, а Малком забил гол на ✋🏼✌🏼минуте!

Поздравляем и желаем удачи, Малки», – говорится в сообщении.