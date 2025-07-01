«Зенит» отреагировал на победу клуба Малкома над «Сити»

«Зенит» прокомментировал победу саудовского «Аль-Хиляля», за который выступает экс-полузащитник петербургской команды Малком, над «Манчестер Сити» (4:3) в 1/8 финала клубного чемпионта мира.
«Начинаем этот день с важного сообщения: Малком – в 1/4 КЧМ!
«Аль-Хиляль» обыграл «Манчстер Сити» со счeтом 4:3, а Малком забил гол на ✋🏼✌🏼минуте!
Поздравляем и желаем удачи, Малки», – говорится в сообщении.
- Малком играл за «Зенит» в 2019–2023 годах, провел за команду 109 матчей, забил 42 гола, отдал 24 ассиста.
- У 28-летнего хавбека есть также российское гражданство.
Источник: телеграм-канал «Футбольный клуб «Зенит»»