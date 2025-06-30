В тренерский штаб ЦСКА вошли специалисты, связанные со «Спартаком» и Роналду

Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о членах своего штаба.

«Хосе Блеса работал со мной в «Базеле». Это нутрициолог, обладающий большим опытом сотрудничества с игроками высочайшего уровня. В частности, он работал с Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

Хавьер Нойя – тренер по физподготовке, он отлично говорит по-русски, поскольку давно трудится в Премьер-лиге, провел немало сезонов в «Рубине», а ранее в «Спартаке».

Также пришел Манель Экспосито, накопивший немалый тренерский опыт в других странах, в частности, в Италии и Мексике.

Очень рад, что продолжают работу в тренерском штабе опытные специалисты – Алексей Березуцкий, а также Дмитрий Крамаренко и Игорь Аксенов», – заявил Челестини.