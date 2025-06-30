Ташуев рассказал, чем занимается после увольнения из «Ахмата»

Экс-тренер «Ахмата» Сергей Ташуев ответил на вопросы о настоящем и будущем.

«Работаю над материалами, делаем кое-что новое в плане физической подготовки. Совершенствуем то, что у нас уже есть, по нашей методике и концепции.

Аналитическая работа на будущее идет. Сейчас в Подмосковье, смотрю футбол. Все как обычно. Идет межсезонье, есть наметки на будущее, планы на перспективу. А вот совершенствование концепции – это ежедневная работа.

Несколько лет назад было предложение из второй лиги Турции. Знаю, что это такое, там нормальный уровень, нормальный футбол.

Варианты рассматривать готов. Тем более что в Турции нормальный уровень. Но пока никто не обращается», – сказал Ташуев.