Ташуев рассказал, чем занимается после увольнения из «Ахмата»

Экс-тренер «Ахмата» Сергей Ташуев ответил на вопросы о настоящем и будущем.
«Работаю над материалами, делаем кое-что новое в плане физической подготовки. Совершенствуем то, что у нас уже есть, по нашей методике и концепции.
Аналитическая работа на будущее идет. Сейчас в Подмосковье, смотрю футбол. Все как обычно. Идет межсезонье, есть наметки на будущее, планы на перспективу. А вот совершенствование концепции – это ежедневная работа.
Несколько лет назад было предложение из второй лиги Турции. Знаю, что это такое, там нормальный уровень, нормальный футбол.
Варианты рассматривать готов. Тем более что в Турции нормальный уровень. Но пока никто не обращается», – сказал Ташуев.
- Тренер покинул «Ахмат» 28 мая по собственному желанию.
- Он ушел в отставку после поражения от «Урала» (1:2) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ.
- Без Ташуева грозненцы выиграли ответную встречу и сохранили прописку в высшем дивизионе.
Источник: «Спорт-Экспресс»