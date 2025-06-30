В «Зените» назвали Дзюбу легендой клуба

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не исключил, что Артем Дзюба будет работать в клубе.

«Нельзя в одну реку войти дважды – это об игроке. А про работу в клубе поговорим, когда он закончит.

Не знаю, какие у него планы. У нас работают наши легенды. Мы очень чутко относимся к нашим легендам, к которым относится и Дзюба», – сказал Медведев.