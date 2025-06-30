Тренер ЦСКА Челестини отказался от Сафонова по двум причинам

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отказался от предложения купить вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Во-первых, у нас есть Игорь Акинфеев. Об этом не нужно забывать. Я считаю, что это очень хороший вратарь.

Во-вторых, когда я был футболистом, я играл за французский «Марсель». Поэтому, если честно, то мне не очень хотелось бы подписывать игроков из Парижа», – сказал Челестини.