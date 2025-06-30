Тренер ЦСКА Челестини отказался от Сафонова по двум причинам

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отказался от предложения купить вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Во-первых, у нас есть Игорь Акинфеев. Об этом не нужно забывать. Я считаю, что это очень хороший вратарь.
Во-вторых, когда я был футболистом, я играл за французский «Марсель». Поэтому, если честно, то мне не очень хотелось бы подписывать игроков из Парижа», – сказал Челестини.
- В минувшем сезоне 26-летний Сафонов провел за «ПСЖ» 17 матчей, пропустил 13 голов, провел 7 игр на ноль.
- Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 20 миллионов евро.
- Контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.
Источник: «Советский спорт»