Новый тренер ЦСКА Челестини описал карьеру Акинфеева одним прилагательным

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о фигуре вратаря команды Игоря Акинфеева.
Швейцарец вспомнил, как играл против ЦСКА Акинфеева в 2010 году, будучи в «Лозанне».
«Звучит удивительно. 15 лет прошло, а Акинфеев до сих пор играет. Великолепная карьера.
Конечно, я знаю всe об Игоре как об игроке. Потому что футбол – моя страсть, и, конечно, я прекрасно его знал. Теперь рад узнавать его как своего футболиста», – сказал Челестини.
- 39-летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года.
- Он провел 111 матчей за сборную России и 797 за красно-синих.
- Акинфеев планирует провести минимум 1000 матчей в карьере.
Источник: «Советский спорт»