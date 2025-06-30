Новый тренер ЦСКА Челестини описал карьеру Акинфеева одним прилагательным

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о фигуре вратаря команды Игоря Акинфеева.

Швейцарец вспомнил, как играл против ЦСКА Акинфеева в 2010 году, будучи в «Лозанне».

«Звучит удивительно. 15 лет прошло, а Акинфеев до сих пор играет. Великолепная карьера.

Конечно, я знаю всe об Игоре как об игроке. Потому что футбол – моя страсть, и, конечно, я прекрасно его знал. Теперь рад узнавать его как своего футболиста», – сказал Челестини.