«Динамо» похвалили за «мощное воспитание» легионеров-невозвращенцев

Комментатор, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков отреагировал на решение «Динамо» наказать Хорхе Карраскаля.
«Динамо» мощно воспитывает легионеров.
Недавно были капризы у Бителло. Не хочу больше играть в РПЛ, продавайте меня назад в Бразилию, ну и так далее. Хлопнули на одну зарплату. На вторую.
Пообещали, что и играть не будет, и денег не увидит, если не вернется. Оказалось – очень эффективный способ. Вернулся тут же.
Карраскалю, полагаю, объяснили еще быстрее. Благо, что пример перед глазами», – написал Казаков.
- Рыночная стоимость Карраскаля – 7 миллионов евро.
- Колумбиец в «Динамо» с августа 2023 года.
- Его статистика: 64 матча, 9 голов, 12 ассистов.
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова