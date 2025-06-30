«Динамо» похвалили за «мощное воспитание» легионеров-невозвращенцев

Комментатор, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков отреагировал на решение «Динамо» наказать Хорхе Карраскаля.

«Динамо» мощно воспитывает легионеров.

Недавно были капризы у Бителло. Не хочу больше играть в РПЛ, продавайте меня назад в Бразилию, ну и так далее. Хлопнули на одну зарплату. На вторую.

Пообещали, что и играть не будет, и денег не увидит, если не вернется. Оказалось – очень эффективный способ. Вернулся тут же.

Карраскалю, полагаю, объяснили еще быстрее. Благо, что пример перед глазами», – написал Казаков.