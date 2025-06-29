Семак отреагировал на трансферные слухи, касающиеся «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал планы по усилению состава.

«Все игроки уже собрались. Просто группа тех игроков, которая выступала за сборные, присоединилась чуть позже. Они пока работают отдельно. Все в сборе, кроме Вендела. Он придет позже.

Когда прилетит Жерсон? Этой информации нет. Пока новичков у нас нет.

Варианты были разные. Мы играем и с одним форвардом, и с двумя. Что касается Лусиано и Кассьерры, они могут играть не только на позиции центрального нападающего.

В этом отношении для нас было бы хорошо подписать Даку, но, к сожалению, не получилось.

Остается ли позиция нападающего трансферной целью? У нас есть главные трансферные цели – центральная зона в связи с уходом Клаудиньо и возможным уходом Вендела. Пока не знаем, как будет развиваться ситуация.

У нас есть большое желание взять игрока в центральную зону. Что касается других позиций, то это дополнительные опции. Если у нас есть возможность взять футболиста на ту или иную позицию, и он будет сильнее тех, кто у нас есть, конечно, мы будем пользоваться такой возможностью. Но здесь есть много факторов. Решение принимать руководству», – сказал Семак.