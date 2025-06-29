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Семак отреагировал на трансферные слухи, касающиеся «Зенита»

Сегодня, 22:44

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал планы по усилению состава.

«Все игроки уже собрались. Просто группа тех игроков, которая выступала за сборные, присоединилась чуть позже. Они пока работают отдельно. Все в сборе, кроме Вендела. Он придет позже.

Когда прилетит Жерсон? Этой информации нет. Пока новичков у нас нет.

Варианты были разные. Мы играем и с одним форвардом, и с двумя. Что касается Лусиано и Кассьерры, они могут играть не только на позиции центрального нападающего.

В этом отношении для нас было бы хорошо подписать Даку, но, к сожалению, не получилось.

Остается ли позиция нападающего трансферной целью? У нас есть главные трансферные цели – центральная зона в связи с уходом Клаудиньо и возможным уходом Вендела. Пока не знаем, как будет развиваться ситуация.

У нас есть большое желание взять игрока в центральную зону. Что касается других позиций, то это дополнительные опции. Если у нас есть возможность взять футболиста на ту или иную позицию, и он будет сильнее тех, кто у нас есть, конечно, мы будем пользоваться такой возможностью. Но здесь есть много факторов. Решение принимать руководству», – сказал Семак.

  • «Зенит» в сезоне-2024/25 финишировал на 2-м месте в РПЛ и не выиграл Кубок.
  • За прошедший год клуб потратил на трансферы более 77 млн евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
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