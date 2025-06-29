Эмоции Бителло от назначения Карпина в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Бителло поделился чувствами от назначения Валерия Карпина на пост главного тренера команды.

«Я очень рад назначению Карпина. Это отличный тренер. Он очень хорошо работает не только на поле, но и за его пределами. Команда довольна.

Карпин – тренер, который хорошо понимает РПЛ. Я уверен, он поможет нам выиграть титул в этом году», – сказал Бителло.