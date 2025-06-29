Тренер ЦСКА Челестини поставил себе амбициозную цель: «Я принимаю вызов»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини планирует выучить русский язык.
- Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич перешел в АЕК.
- После этого московский клуб подписал контракт по схеме «2+1» с 49-летним швейцарцем Фабио Челестини.
- В прошлом сезоне красно-синие заняли 3-е место в РПЛ.
– Русский язык? Я попробую. Я говорю на пяти языках, но для меня сложно говорить по‑русски. Я знаю несколько слов. Первые недели показали, что русский язык непростой. Для меня это большой вызов, который я принимаю.
– Что вы знали о Москве до предложения ЦСКА?
– Я тут много играл как футболист, но в те времена не видел город достаточно. Автобус, стадион, отель. Однажды был здесь как турист, поэтому представление имел. Сейчас уверен, что изучу город. Моя жена будет ответственна за это, она уже прилетела.
Источник: «Матч ТВ»