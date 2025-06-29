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  • Тренер ЦСКА Челестини поставил себе амбициозную цель: «Я принимаю вызов»

Тренер ЦСКА Челестини поставил себе амбициозную цель: «Я принимаю вызов»

Сегодня, 16:09

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини планирует выучить русский язык.

  • Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич перешел в АЕК.
  • После этого московский клуб подписал контракт по схеме «2+1» с 49-летним швейцарцем Фабио Челестини.
  • В прошлом сезоне красно-синие заняли 3-е место в РПЛ.

– Русский язык? Я попробую. Я говорю на пяти языках, но для меня сложно говорить по‑русски. Я знаю несколько слов. Первые недели показали, что русский язык непростой. Для меня это большой вызов, который я принимаю.

– Что вы знали о Москве до предложения ЦСКА?

– Я тут много играл как футболист, но в те времена не видел город достаточно. Автобус, стадион, отель. Однажды был здесь как турист, поэтому представление имел. Сейчас уверен, что изучу город. Моя жена будет ответственна за это, она уже прилетела.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Челестини Фабио
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