Тренер ЦСКА Челестини поставил себе амбициозную цель: «Я принимаю вызов»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини планирует выучить русский язык.

Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич перешел в АЕК.

После этого московский клуб подписал контракт по схеме «2+1» с 49-летним швейцарцем Фабио Челестини.

В прошлом сезоне красно-синие заняли 3-е место в РПЛ.

– Русский язык? Я попробую. Я говорю на пяти языках, но для меня сложно говорить по‑русски. Я знаю несколько слов. Первые недели показали, что русский язык непростой. Для меня это большой вызов, который я принимаю.

– Что вы знали о Москве до предложения ЦСКА?

– Я тут много играл как футболист, но в те времена не видел город достаточно. Автобус, стадион, отель. Однажды был здесь как турист, поэтому представление имел. Сейчас уверен, что изучу город. Моя жена будет ответственна за это, она уже прилетела.