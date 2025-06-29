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  • В «Оренбурге» высказались о возможности замены «Торпедо» в РПЛ

В «Оренбурге» высказались о возможности замены «Торпедо» в РПЛ

Сегодня, 14:02
3

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин сказал, что клуб готов продолжить выступления в РПЛ, если появится такая возможность.

«Давайте дождемся официальной информации, пока это только домыслы. Но мы готовы к РПЛ и по составу, и по инфраструктуре хоть завтра. Естественно, мы хотим играть в РПЛ», – сказал Волженкин.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, специальная комиссия КДК рассмотрит ситуацию с «Торпедо», руководство которого было арестовано. Существует вероятность, что клуб не будет допущен к выступлениям в РПЛ.
  • Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и генеральный директор черно‑белых Валерий Скородумов были заключены под стражу на 2 месяца по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
  • «Оренбург» в прошлом сезоне занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Торпедо Оренбург
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Комментарии (3)
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Странник 09
1751198269
Переносчику юбилея нужна помощь в получении халявных очков
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Semenycch
1751203736
Почему в парнокопытном клубе или около кучкуются уголовные преступники? Это похоже на преступную малину! Может быть организационные меры нужно применить к Спартаку?
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R_a_i_n
1751204239
Со стороны прям видно как торчат газовые уши!
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