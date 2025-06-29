В «Оренбурге» высказались о возможности замены «Торпедо» в РПЛ

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин сказал, что клуб готов продолжить выступления в РПЛ, если появится такая возможность.

«Давайте дождемся официальной информации, пока это только домыслы. Но мы готовы к РПЛ и по составу, и по инфраструктуре хоть завтра. Естественно, мы хотим играть в РПЛ», – сказал Волженкин.