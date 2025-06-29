В «Оренбурге» высказались о возможности замены «Торпедо» в РПЛ

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин сказал, что клуб готов продолжить выступления в РПЛ, если появится такая возможность.
«Давайте дождемся официальной информации, пока это только домыслы. Но мы готовы к РПЛ и по составу, и по инфраструктуре хоть завтра. Естественно, мы хотим играть в РПЛ», – сказал Волженкин.
- По данным журналиста Ивана Карпова, специальная комиссия КДК рассмотрит ситуацию с «Торпедо», руководство которого было арестовано. Существует вероятность, что клуб не будет допущен к выступлениям в РПЛ.
- Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и генеральный директор черно‑белых Валерий Скородумов были заключены под стражу на 2 месяца по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
- «Оренбург» в прошлом сезоне занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.
Источник: «Спорт-Экспресс»