Аршавин включил «Рубин» в число претендентов на медали в РПЛ

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что «Рубину» нужно попробовать удержать нападающего Мирлинда Даку.

«Рубин» может претендовать на 3–4 место. Если они усилятся в каждой линии, то станут вровень второго эшелона команд. Главный трансфер для них – удержать Даку. На его место кого ни покупай – наконечника не будет», – сказал Аршавин.