Аршавин объяснил, почему Тикнизян не перешел в «Зенит»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что «Локомотив» не хотел продавать полузащитника Наира Тикнизяна клубам РПЛ.
«Как я знаю, Тикнизян был близок к «Зениту», а разница в зарплате была не настолько велика, но это уже в прошлом. Мне кажется, что «Локомотив» сам не хотел оставлять Тикнизяна в России, так как его бы взяли конкуренты. «Локомотиву» было выгодно отдать Тикнизяна не в российский клуб. Мне кажется, что у него всегда была нацеленность в Европу», – сказал Аршавин.
- По данным Transfermarkt, «Локомотив» продал 26-летнего Тикнизяна в «Црвену Звезду» за 1,7 миллиона евро. Еще 500 тысяч евро предусмотрены в виде бонусов.
- Игрок сборной Армении всю карьеру выступал в России.
- В минувшем сезоне он провел за «Локомотив» 33 матча, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
Источник: «Матч ТВ»