Аршавин объяснил, почему Тикнизян не перешел в «Зенит»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что «Локомотив» не хотел продавать полузащитника Наира Тикнизяна клубам РПЛ.

«Как я знаю, Тикнизян был близок к «Зениту», а разница в зарплате была не настолько велика, но это уже в прошлом. Мне кажется, что «Локомотив» сам не хотел оставлять Тикнизяна в России, так как его бы взяли конкуренты. «Локомотиву» было выгодно отдать Тикнизяна не в российский клуб. Мне кажется, что у него всегда была нацеленность в Европу», – сказал Аршавин.