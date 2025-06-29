Стало известно, что будет делать «Спартак» в случае срыва трансфера Унаи

Если полузащитник «Марселя» Аззедин Унаи окончательно откажется от перехода в «Спартак», то московский клуб переключится на других кандидатов. У красно-белых есть ещe три варианта в шорт-листе на позицию «восьмерки». Двое из этих игроков выступают в Латинской Америке.

Сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за Унаи 12 миллионов евро и уже договорился об условиях сделки с «Марселем».

25-летний марокканский хавбек, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды за «Панатинаикос», не горит желанием переходить в РПЛ.