Аршавин определил первого кандидата на вылет из РПЛ

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал команду, которую считает главным кандидатом на вылет из РПЛ по итогам сезона-2025/26.
«Торпедо». Это через год только случится, но, как мне кажется, они первые кандидаты на вылет, – сказал Аршавин.
- В минувшем сезоне черно-белые заняли 2-е место в Первой лиге и вышли в РПЛ.
- 21 июня совладелец клуба Леонид Соболев и бывший генеральный директор Валерий Скородумов былиотправлены в СИЗО. Бухгалтер клуба Ирина Волкова заключена под домашний арест.
- Их подозревают в попытке подкупа рефери и вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).
- Президент РФС Александр Дюков объявил, что союз проводит свое разбирательство по поводу ситуации в «Торпедо».
- Сообщалось, что московский клуб могут лишить права выступать в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»