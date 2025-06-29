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Аршавин определил первого кандидата на вылет из РПЛ

Сегодня, 10:25

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал команду, которую считает главным кандидатом на вылет из РПЛ по итогам сезона-2025/26.

«Торпедо». Это через год только случится, но, как мне кажется, они первые кандидаты на вылет, – сказал Аршавин.

  • В минувшем сезоне черно-белые заняли 2-е место в Первой лиге и вышли в РПЛ.
  • 21 июня совладелец клуба Леонид Соболев и бывший генеральный директор Валерий Скородумов былиотправлены в СИЗО. Бухгалтер клуба Ирина Волкова заключена под домашний арест.
  • Их подозревают в попытке подкупа рефери и вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).
  • Президент РФС Александр Дюков объявил, что союз проводит свое разбирательство по поводу ситуации в «Торпедо».
  • Сообщалось, что московский клуб могут лишить права выступать в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Торпедо Аршавин Андрей
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