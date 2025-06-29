Аршавин определил первого кандидата на вылет из РПЛ

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал команду, которую считает главным кандидатом на вылет из РПЛ по итогам сезона-2025/26.

«Торпедо». Это через год только случится, но, как мне кажется, они первые кандидаты на вылет, – сказал Аршавин.