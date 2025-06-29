Клубный ЧМ. «Челси» в дополнительное время прошел «Бенфику» (4:1)

«Челси» в 1/8 финала клубного чемпионата мира победил «Бенфику». Исход решился в дополнительное время.

Лондонцы трижды забили в овертайме. У «Бенфики» в дополнительное время был удален Джанлука Престианини.

В 1/4 финала «Челси» сыграет с «Палмейрасом».

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала

Бенфика (Португалия) – Челси (Англия) – 1:4 (0:0, 1:1; 0:3)

Голы: 0:1 – Джеймс, 64; 1:1 – Ди Мария, 90+5 (с пенальти); 1:2 – Нкунку, 108; 1:3 – Нету, 114; 1:4 – Дьюсбери-Холл, 117.

Удаления: Престианини, 92 (вторая ж.к.) – нет.

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