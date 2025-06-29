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РФС провел переговоры насчет матча с США

Сегодня, 00:51

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о потенциальном матче сборных России и США.

– Были ли официальные запросы в Федерацию футбола США по товарищескому матчу со сборной России? В феврале сообщалось, что будет официальное письмо. Были ли переговоры с США?

– Наши сотрудники встречались во время Конгресса ФИФА, который проходил в Южной Америке. Поэтому контакты состоялись. В том числе обсуждалась возможность матча, но пока между юношескими и молодежными составами.

  • Россия отстранена от международного футбола.
  • Команда проводит только товарищеские матчи.
  • В июне Россия сыграла вничью с Нигерией (1:1) и победила Беларусь (4:1).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига США. МЛС Россия США Дюков Александр
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