РФС провел переговоры насчет матча с США

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о потенциальном матче сборных России и США.
– Были ли официальные запросы в Федерацию футбола США по товарищескому матчу со сборной России? В феврале сообщалось, что будет официальное письмо. Были ли переговоры с США?
– Наши сотрудники встречались во время Конгресса ФИФА, который проходил в Южной Америке. Поэтому контакты состоялись. В том числе обсуждалась возможность матча, но пока между юношескими и молодежными составами.
- Россия отстранена от международного футбола.
- Команда проводит только товарищеские матчи.
- В июне Россия сыграла вничью с Нигерией (1:1) и победила Беларусь (4:1).
Источник: «Спорт-Экспресс»