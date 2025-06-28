Роналду: «Я португалец, но принадлежу Саудовской Аравии»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высоко оценил Саудовскую Аравию как страну.

«Саудовцы должны гордиться своей страной, она у вас потрясающая. Ее будущее будет светлым, все быстро развивается. Вы не только говорите, но и работаете.

Как я и говорил, я португалец, но принадлежу Саудовской Аравии», – сказал Роналду.