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Роналду: «Я португалец, но принадлежу Саудовской Аравии»

Вчера, 23:55

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высоко оценил Саудовскую Аравию как страну.

«Саудовцы должны гордиться своей страной, она у вас потрясающая. Ее будущее будет светлым, все быстро развивается. Вы не только говорите, но и работаете.

Как я и говорил, я португалец, но принадлежу Саудовской Аравии», – сказал Роналду.

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Источник: твиттер «Аль-Насра»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану
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