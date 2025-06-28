Нескромное заявление Бителло насчет своего места в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Бителло видит себя капитаном команды.

«Готов стать капитаном «Динамо» в новом сезоне, я опытный футболист, давно играю в России. И, кстати, в Бразилии часто носил капитанскую повязку, для меня это не проблема.

В матче с 2DROTS мне доверили эту повязку – не знаю, как будет в течение сезона, но я готов. Отмечу, что, выходя на поле, каждый футболист «Динамо» является капитаном и несет ответственность», – сказал Бителло.