Червиченко сказал, кто может уйти из «Зенита» летом

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о возможных изменениях в составе «Зенита» в летнее трансферное окно.
«Это вопрос перетасовки. Вряд ли им нужно три столба в лице Соболева, Кассьерры и Лусиано. Наверное, какая-то логика есть в том, чтобы кого-то отцепить. Считаю, что кто-то из них уйдeт.
По своим качествам, по прошедшему сезону «Зенит» должен покинуть Соболев. Вряд ли, конечно, за него кто-то даст хотя бы половину от того, сколько петербуржцы заплатили «Спартаку». Поэтому, скорее всего, аренда, так ещe и условия зарплаты, которую вряд ли кто-то потянет», – сказал Червиченко.
- В прошлом сезоне 28-летний Александр Соболев провел за «Зенит» 31 матч, забил 7 голов, отдал 3 передачи.
- 28-летний Матео Кассьерра в сезоне-2024/25 сыграл за петербуржцев в 39 встречах, отметился 12 забитыми мячами и 5 голевыми пасами.
- 24-летний Лусиано Гонду в прошлом сезоне провел за «Зенит» 29 встреч. Забил 11 голов и отдал 1 передачу.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»