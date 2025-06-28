Червиченко сказал, кто может уйти из «Зенита» летом

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о возможных изменениях в составе «Зенита» в летнее трансферное окно.

«Это вопрос перетасовки. Вряд ли им нужно три столба в лице Соболева, Кассьерры и Лусиано. Наверное, какая-то логика есть в том, чтобы кого-то отцепить. Считаю, что кто-то из них уйдeт.

По своим качествам, по прошедшему сезону «Зенит» должен покинуть Соболев. Вряд ли, конечно, за него кто-то даст хотя бы половину от того, сколько петербуржцы заплатили «Спартаку». Поэтому, скорее всего, аренда, так ещe и условия зарплаты, которую вряд ли кто-то потянет», – сказал Червиченко.