«Марсель» хочет продать Унаи «Спартаку», но игрок отказывается переходить в РПЛ

Полузащитник «Марселя» Азеддин Унаи не хочет переходить в «Спартак», который интересуется игроком. По данным Gazzetta, футболист рассчитывает вернуться в «Панатинаикос», за который ранее выступал на правах аренды.

Греческий клуб готов заплатить за Унаи 7 миллионов евро. Эта сумма не устраивает «Марсель», который пытается убедить марокканца отправиться в РПЛ.

По данным Le360, «Спартак» и французский клуб уже договорились об условиях сделки. Сам Унаи говорил с руководством красно-белых, но не слишком воодушевлен перспективой выступлений в РПЛ.

Сообщается, что к игроку, помимо «Панатинаикоса» и «Спартака», также проявляют интерес клубы из Англии, Испании, Турции и Саудовской Аравии. Среди них футболист отдает предпочтение Ла Лиге.