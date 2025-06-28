Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • «Марсель» хочет продать Унаи «Спартаку», но игрок отказывается переходить в РПЛ

«Марсель» хочет продать Унаи «Спартаку», но игрок отказывается переходить в РПЛ

Сегодня, 21:15

Полузащитник «Марселя» Азеддин Унаи не хочет переходить в «Спартак», который интересуется игроком. По данным Gazzetta, футболист рассчитывает вернуться в «Панатинаикос», за который ранее выступал на правах аренды.

Греческий клуб готов заплатить за Унаи 7 миллионов евро. Эта сумма не устраивает «Марсель», который пытается убедить марокканца отправиться в РПЛ.

По данным Le360, «Спартак» и французский клуб уже договорились об условиях сделки. Сам Унаи говорил с руководством красно-белых, но не слишком воодушевлен перспективой выступлений в РПЛ.

Сообщается, что к игроку, помимо «Панатинаикоса» и «Спартака», также проявляют интерес клубы из Англии, Испании, Турции и Саудовской Аравии. Среди них футболист отдает предпочтение Ла Лиге.

Еще по теме:
Ледяхов сказал, какой клуб популярнее – «Спартак» или «Зенит» 4
Станковича уличили в ограниченности 12
Стал известен самый близкий к завершению летний трансфер «Спартака» 21
Источник: телеграм-канал «Ино-Карп // Новости спорта из-за рубежа»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Панатинаикос Марсель Спартак Унаи Аззедин
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Клубный ЧМ. «Палмейрас» в дополнительное время победил «Ботафого» и вышел в четвертьфинал
21:48
«Марсель» хочет продать Унаи «Спартаку», но игрок отказывается переходить в РПЛ
21:15
Карпин сказал, есть ли слабые стороны у «Динамо»
21:00
Карпин прокомментировал интерес «Динамо» к Сергееву
20:23
«Ростов» принял решение по Вахании
19:40
ФотоПогба стал игроком «Монако»
19:24
1
«Торпедо» будет играть в РПЛ на искусственном газоне
19:13
Ледяхов сказал, какой клуб популярнее – «Спартак» или «Зенит»
19:04
4
Медведев высказался о проведении финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге
18:25
4
ФотоЦСКА продал вратаря клубу Первой лиги
18:18
Все новости
Все новости
Петржела оценил тренерский потенциал Аршавина
20:38
1
«Зенит» собрался отдать защитника в аренду клубу Первой лиги
19:59
«Торпедо» будет играть в РПЛ на искусственном газоне
19:13
Ледяхов сказал, какой клуб популярнее – «Спартак» или «Зенит»
19:04
4
Жена Семака назвала любимый подарок от мужа
18:50
Реакция РФС на покупку Садыговым клуба в Турции
18:39
1
ФотоЦСКА продал вратаря клубу Первой лиги
18:18
Агент заявил о невостребованности Жемалетдинова в России
16:51
Динамовец Маричаль поделился первыми впечатлениями от Карпина
16:30
1
Станковича уличили в ограниченности
16:25
12
«Локо» вложил деньги в организацию трансфера Веры, но игрок предпочел Саудовскую Аравию
16:07
3
Петржела заявил, что Аршавин не полностью раскрыл свой потенциал: «Мог добиться большего»
15:41
«Вы что, двоечники?»: в «Зените» объяснили логику переноса юбилейного сезона
15:27
38
Титов верит, что Соболев забьет 20 голов за сезон
15:19
7
В «Краснодаре» высказались о возможном возвращении Сафонова
14:59
11
«Узнаете с 1-го тура»: интригующее заявление «Зенита»
14:36
20
Благородный поступок Семака: оплатил незнакомке год проживания в Лондоне
14:29
19
Ледяхов: «Давно не припомню такого шапито в российском футболе»
14:18
4
Ника Пилиев «переобулся» насчет уровня Слуцкого: «Готов признать, что он топ!»
13:55
3
Пономарев – о Марио Фернандесе: «Он фуфло самое настоящее»
13:36
8
Эксперт по «Роме»: «Клуб сделает все, чтобы отправить Абрахама в «Зенит»
13:22
1
ВидеоДзюбу отказывались впускать на премию РПЛ
13:11
6
Черчесов – о продолжении карьеры: «Есть звонки из других стран»
13:01
4
Сутормин выбирает, где продолжить карьеру: 31-летний хавбек свободен и интересен двум клубам
12:41
1
Черышев прокомментировал уход Пьянича из ЦСКА
12:31
Булыкин высказался о трансфере Сперцяна в европейский клуб
12:22
3
«У нас были контакты по этой теме»: РФС – о матче с Аргентиной
11:54
Детали трансфера защитника Веги в «Зенит»
11:34
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 