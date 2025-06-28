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«Милан» купит хавбека за 23+2 миллиона евро

Сегодня, 18:00

«Милан» приобретет полузащитника «Торино» Самуэле Риччи за 23 миллиона евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в виде бонусов.

Формальное завершение сделки ожидается на следующей недели. Риччи еще предстоит пройти медобследование, и в течение нескольких дней он присоединится к новой команде.

  • Риччи в прошлом сезоне провел 36 матчей за «Торино», забил 1 гол, отдал 2 передачи.
  • На счету 23-летнего полузащитника оборонительного плана 10 игр за сборную Италии.

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Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Италия. Серия А Торино Милан Риччи Самуэле
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