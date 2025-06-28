«Милан» купит хавбека за 23+2 миллиона евро

«Милан» приобретет полузащитника «Торино» Самуэле Риччи за 23 миллиона евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в виде бонусов.
Формальное завершение сделки ожидается на следующей недели. Риччи еще предстоит пройти медобследование, и в течение нескольких дней он присоединится к новой команде.
- Риччи в прошлом сезоне провел 36 матчей за «Торино», забил 1 гол, отдал 2 передачи.
- На счету 23-летнего полузащитника оборонительного плана 10 игр за сборную Италии.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X