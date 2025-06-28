«Милан» купит хавбека за 23+2 миллиона евро

«Милан» приобретет полузащитника «Торино» Самуэле Риччи за 23 миллиона евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в виде бонусов.

Формальное завершение сделки ожидается на следующей недели. Риччи еще предстоит пройти медобследование, и в течение нескольких дней он присоединится к новой команде.