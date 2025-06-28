«Локо» вложил деньги в организацию трансфера Веры, но игрок предпочел Саудовскую Аравию

Трансфер полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив» сорвался. Игрок предпочел переехать в Саудовскую Аравию.

«В московском клубе разочарованы решением и поведением игрока. Клуб купил игроку билеты на самолeт, во время полeта на котором игроку поступило предложение из Саудовской Аравии.

Более того, Вера не сообщил о своeм решении изменить договорeнностям лично. За него это сделали агенты. В общем, история с Верой в «Локо» закрыта. Игрока в клубе не будет», – написал источник.