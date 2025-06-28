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  • «Локо» вложил деньги в организацию трансфера Веры, но игрок предпочел Саудовскую Аравию

«Локо» вложил деньги в организацию трансфера Веры, но игрок предпочел Саудовскую Аравию

Сегодня, 16:07
3

Трансфер полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив» сорвался. Игрок предпочел переехать в Саудовскую Аравию.

«В московском клубе разочарованы решением и поведением игрока. Клуб купил игроку билеты на самолeт, во время полeта на котором игроку поступило предложение из Саудовской Аравии.

Более того, Вера не сообщил о своeм решении изменить договорeнностям лично. За него это сделали агенты. В общем, история с Верой в «Локо» закрыта. Игрока в клубе не будет», – написал источник.

  • Рыночная стоимость Веры – 3,5 миллиона евро.
  • Он провел в «Химках» один сезон: 31 матч, 7 голов, 4 ассиста.
  • Помимо «Локомотива», аргентинцем интересовался «Рубин».

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Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Химки Локомотив Вера Лукас
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Комментарии (3)
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Skull_Boy
1751117246
На то и работа агента, чтобы вести дела футболиста и стандартная ситуация кто больше дал туда и пошел, а вы очередной раз подпишете бестолоча уровня Тимофеева
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FCSpartakM
1751118641
Нашли за кем бегать, Барко с али экспресса.
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subbotaspartak
1751120254
Лишили веры Локомотив
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