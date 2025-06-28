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Титов верит, что Соболев забьет 20 голов за сезон

Сегодня, 15:19
6

Бывший спартаковец Егор Титов высказался о споре форварда команды Александра Соболева и Владислава Радимова.

  • Стороны поспорили на ящик пива.
  • Предмет спора – голы форварда. Радимов утверждает, что Соболев забьет меньше 20 голов. Александр заявил, что дойдет до 20.
  • «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.

– Соболев после сезона поспорил с Радимовым, что в новом сезоне забьет 20 голов. Не высоковата ли планка?

– Да нет, почему? В такой команде, где у тебя великолепные партнeры, которые могут тебе отдать, как на блюдечке, – почему бы и нет. А если он ещe будет бить пенальти? А ещe плюс кубок. Матчей будет достаточно, я уверен, играть он будет больше, потому что доверие к нему, наконец, появилось.

Тем более, у нас нет еврокубков, в сборную Соболева давно не вызывают, так что у него будет время на подготовку и восстановление. Поэтому я вполне допускаю результат в 20 мячей.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Титов Егор Соболев Александр
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Комментарии (6)
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спартак параша
1751113515
Соболев не менее 35 забъёт
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ПалкоВводецъ007
1751116124
Пенальти столько не ставят Зениту. Это ведь не хряки к которым лоялны все судьи в каждом туре. Гыгыгы
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FWSPM
1751116672
он за всю карьеру больше 10 не забивал за сезон
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Skull_Boy
1751117512
В Dota 2 лазерном мечом мидера
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...уефан
1751124091
...Егор, ты там втихаря, случаем, в дипломатический корпус не вступил? Что ни спроси, ты как Васин со всем согласен...
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