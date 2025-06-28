Титов верит, что Соболев забьет 20 голов за сезон

Бывший спартаковец Егор Титов высказался о споре форварда команды Александра Соболева и Владислава Радимова.

Стороны поспорили на ящик пива.

Предмет спора – голы форварда. Радимов утверждает, что Соболев забьет меньше 20 голов. Александр заявил, что дойдет до 20.

«Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.

– Соболев после сезона поспорил с Радимовым, что в новом сезоне забьет 20 голов. Не высоковата ли планка?

– Да нет, почему? В такой команде, где у тебя великолепные партнeры, которые могут тебе отдать, как на блюдечке, – почему бы и нет. А если он ещe будет бить пенальти? А ещe плюс кубок. Матчей будет достаточно, я уверен, играть он будет больше, потому что доверие к нему, наконец, появилось.

Тем более, у нас нет еврокубков, в сборную Соболева давно не вызывают, так что у него будет время на подготовку и восстановление. Поэтому я вполне допускаю результат в 20 мячей.