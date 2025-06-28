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  • Черчесов – о звонках Станковича Комличенко: «Я никогда никого не уговаривал перейти в свою команду»

Черчесов – о звонках Станковича Комличенко: «Я никогда никого не уговаривал перейти в свою команду»

Сегодня, 11:07
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Бывший тренер «Спартака» Станислав Черчесов прокомментировал попытки Деяна Станковича переманить форварда Николая Комличенко.

– Станкович звонил Комличенко и уговаривал его перейти в «Спартак».

– Я никогда не уговаривал никого. Надо не уговаривать, а убедить, что это правильное решение. Когда я был игроком, то сам не переходил, если не общался с тренером. Как тренер всегда разговариваю с футболистом, а потом уже передаю клубу – чтобы игрок знал, что тренер дал добро на трансфер.

  • 10 июня «Локомотив» объявил о переходе Комличенко из «Ростова».
  • До этого игрока уговаривал Станкович.
  • Комличенко забивал «Спартаку» в минувшем сезоне.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Локомотив Спартак Комличенко Николай Черчесов Станислав Станкович Деян
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Комментарии (1)
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Константин-Шапкин-google
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А кто сказал что он уговаривал? Станкович тоже проводил предварительную беседу
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