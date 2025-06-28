Черчесов – о звонках Станковича Комличенко: «Я никогда никого не уговаривал перейти в свою команду»

Бывший тренер «Спартака» Станислав Черчесов прокомментировал попытки Деяна Станковича переманить форварда Николая Комличенко.

– Станкович звонил Комличенко и уговаривал его перейти в «Спартак».

– Я никогда не уговаривал никого. Надо не уговаривать, а убедить, что это правильное решение. Когда я был игроком, то сам не переходил, если не общался с тренером. Как тренер всегда разговариваю с футболистом, а потом уже передаю клубу – чтобы игрок знал, что тренер дал добро на трансфер.