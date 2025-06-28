Медведев – о будущем стадиона «Зенита»: «Семаку нужно 10 побед, чтобы арена получила его имя»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился условием, при котором домашний стадион клуба может быть назван в честь главного тренера Сергея Семака.
Медведев отметил, что если Семак добьeтся 10 побед в чемпионатах, стадион будет назван в его честь. Он также провeл параллель с достижениями Романцева, который добивался аналогичного количества чемпионских титулов подряд.
Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством клуб завоевал 6 чемпионских титулов подряд. Кроме того, команда 2 раза выигрывала национальный Кубок и 5 раз становилась обладателем Суперкубка страны. Ранее клуб продлил контракты с ассистентами Семака.
- Семак привeл команду к 6 чемпионским титулам.
- Под его руководством клуб завоевал 2 Кубка России.
- Он выиграл 5 Суперкубков страны.
Источник: Legalbet