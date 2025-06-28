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  • Медведев – о будущем стадиона «Зенита»: «Семаку нужно 10 побед, чтобы арена получила его имя»

Медведев – о будущем стадиона «Зенита»: «Семаку нужно 10 побед, чтобы арена получила его имя»

Сегодня, 10:53
3

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился условием, при котором домашний стадион клуба может быть назван в честь главного тренера Сергея Семака.

Медведев отметил, что если Семак добьeтся 10 побед в чемпионатах, стадион будет назван в его честь. Он также провeл параллель с достижениями Романцева, который добивался аналогичного количества чемпионских титулов подряд.

Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством клуб завоевал 6 чемпионских титулов подряд. Кроме того, команда 2 раза выигрывала национальный Кубок и 5 раз становилась обладателем Суперкубка страны. Ранее клуб продлил контракты с ассистентами Семака.

  • Семак привeл команду к 6 чемпионским титулам.
  • Под его руководством клуб завоевал 2 Кубка России.
  • Он выиграл 5 Суперкубков страны.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Медведев Александр
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Комментарии (3)
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...уефан
1751098362
...вот, что в этой медвежьей башке!? То столетия, то десятичемпия, то народокомандия с рейтиногоманией...
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Константин-Шапкин-google
1751099112
Вот что кокс с людьми делает!
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Интерес
1751100064
69 лет,а ума нет! И никакой силой его нельзя стронуть,скорей "Зенит" слезет со своего трона.
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