Медведев – о будущем стадиона «Зенита»: «Семаку нужно 10 побед, чтобы арена получила его имя»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился условием, при котором домашний стадион клуба может быть назван в честь главного тренера Сергея Семака.

Медведев отметил, что если Семак добьeтся 10 побед в чемпионатах, стадион будет назван в его честь. Он также провeл параллель с достижениями Романцева, который добивался аналогичного количества чемпионских титулов подряд.

Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством клуб завоевал 6 чемпионских титулов подряд. Кроме того, команда 2 раза выигрывала национальный Кубок и 5 раз становилась обладателем Суперкубка страны. Ранее клуб продлил контракты с ассистентами Семака.