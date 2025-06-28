Мусаев прокомментировал разгром «Динамо Мх»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог товарищеского матча с «Динамо Мх» (4:1).

Основное время закончилось со счетом 1:1.

«Краснодар» – действующий чемпион.

Сезон РПЛ стартует 18 июля.

«Это первая игра в межсезонье, и тяжело быть довольным в первой игре. Было много брака, тем не менее, мы выиграли, это очень важно. Все ребята получили практику. К нам пришло несколько молодых игроков, которые тоже хорошо себя проявили, забили голы. Поэтому то, что планировали, сделали. Хотелось бы, наверное, с большим качеством, но ничего, еще есть две недели до Суперкубка, будем тренироваться.

Ощущался ли статус чемпионов? Наверное, немного ощущался, но мне это не очень нравится. Надо забыть уже наше чемпионство. Если мы хотим и дальше побеждать, то это нужно оставить в прошлом – если выходить в ранге чемпионов и быть слишком спокойными, то это все плохо закончится», – сказал Мусаев в интервью клубному ютуб-каналу.