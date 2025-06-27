Бразилец Мойзес произнес речь на русском языке после признания лучшим защитником сезона РПЛ

Игрок ЦСКА Мойзес удивил своим выступлением на церемонии награждения лауреатов премии «Winline Герои РПЛ».
Его признали лучшим защитником сезона РПЛ.
Бразилец вышел на сцену, произнес речь на русском языке, а затем прокричал: «Я – машина!»
«Всем добрый вечер! Я рад быть здесь на этой красивой церемонии. Я благодарю Бога за все.
Спасибо клубу – ЦСКА, и всей команде, нашим болельщикам. И всем, кто голосовал за меня.
Спасибо жене Ларисе и дочке Елене. Спасибо маме и папе. Спасибо всем», – сказал по-русски Мойзес.
Источник: телеграм-канал ЦСКА