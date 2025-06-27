Дзюба раздумывает над завершением карьеры

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сделал заявление о своем будущем.
«Не знаю, что будет по итогам следующего сезона, посмотрим. Год отмерил себе еще, а дальше…
Я загадал себе: еще годик – и, наверное, все. Возможно, после этого будет еще годик, да. Но пока этот годик надо доиграть», – сказал Дзюба.
- 36-летний форвард в «Акроне» с сентября 2024 года.
- 1 июня с ним продлили контракт еще на один сезон.
- Статистика игрока: 24 матча, 10 голов, 7 ассистов.
- Клуб ему будет платить более 5,5 млн рублей в месяц.
Источник: «Р-Спорт»