Дзюба раздумывает над завершением карьеры

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сделал заявление о своем будущем.

«Не знаю, что будет по итогам следующего сезона, посмотрим. Год отмерил себе еще, а дальше…

Я загадал себе: еще годик – и, наверное, все. Возможно, после этого будет еще годик, да. Но пока этот годик надо доиграть», – сказал Дзюба.