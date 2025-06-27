Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Титов назвал условие для расставания «Спартака» с Угальде: «Надо отдавать»

Титов назвал условие для расставания «Спартака» с Угальде: «Надо отдавать»

Сегодня, 19:32
2

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов высказался о будущем нападающего красно-белых Манфреда Угальде. По мнению Титова, если клуб получит достойное предложение, коста-риканского форварда следует продать.

«Ему немножко подпортила резюме весна. Но я уверен, что за ним наблюдают, он игрок своей сборной, где постоянно забивает, поэтому, если будет хорошее предложение, с хорошим ценником, надо его отдавать», – цитирует слова Титова источник.

Манфред Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе прошлого года.

  • Угальде перешел в «Спартак» за € 13 млн.
  • Контракт Угальде со «Спартаком» действует до лета 2028 года.
  • Рыночная стоимость Угальде составляет € 15 млн.

Еще по теме:
Золотой кубок КОНКАКАФ. Угальде не забил Мексике, команды Абены и Ливая вылетели из турнира 5
Игроки из РПЛ лидируют в списке бомбардиров Золотого кубка КОНКАКАФ 5
Финалисты премии Winline Герои РПЛ в номинации «Лучший игрок сезона» 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Коста-Рика. Примера. Апертура Спартак Титов Егор Угальде Манфред
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1751043568
Соглашусь с Титовым. Все что мог, в Спартаке Угальде выдал в первой половине прошлого сезона. Дальше выдохся, или просто посчитал что и этого достаточно для спокойного почивания на лаврах. Буду рад ошибиться, но боюсь повторится история с Ларссоном.
Ответить
Главные новости
Владельцы «Манчестер Сити» планируют купить клуб из Узбекистана
20:33
1
ВидеоМассовая драка в матче «Краснодара» и махачкалинского «Динамо»
20:20
5
Канчельскис высмеял чемпионские амбиции «Спартака»
20:08
2
Глушаков назвал лучших молодых футболистов в сезоне РПЛ
20:00
Новый клуб Юрана из Турции может подписать четырех российских игроков
19:50
2
Дюков – о разнице между зарплатами Черчесова и Карпина в сборной России: «Не считайте чужие деньги»
19:19
3
Заболотный прошел медосмотр для нового клуба
19:07
5
ЦСКА разгромно победил в дебютном матче Челестини
18:56
5
Заболотный может отказать «Спартаку»
18:35
7
Агент объяснил, почему Джикия решил перейти в «Антальяспор»
18:00
1
Все новости
Все новости
Хомуха назвал российского футболиста, способного заменить Пьянича в ЦСКА
19:40
2
Титов назвал условие для расставания «Спартака» с Угальде: «Надо отдавать»
19:32
2
Видео«Балтика» оригинально объявила о переходе Филина
19:30
1
Дюков – о разнице между зарплатами Черчесова и Карпина в сборной России: «Не считайте чужие деньги»
19:19
3
Бубнов оценил нового тренера ЦСКА: «Репутация Челестини поинтереснее Абаскаля»
19:13
Заболотный прошел медосмотр для нового клуба
19:07
5
ЦСКА разгромно победил в дебютном матче Челестини
18:56
5
Титов: «Николич явно что-то недоговаривает»
18:43
2
Заболотный может отказать «Спартаку»
18:35
7
Генсек РФС: «Россия провела бы клубный ЧМ на более высоком уровне, чем Америка»
18:18
В РФС приняли решение по сотрудничеству с Мажичем
17:41
1
Сергеев прошел медосмотр для нового клуба
17:17
2
Реакция Быстрова на попадание в список украинского «Миротворца»
17:05
3
Два клуба из топ-8 РПЛ пытались купить Пруцева-младшего
16:38
Быстров – о трансферных целях «Спартака»: «Может, они в отпуске перегрелись?»
16:00
12
«Зениту» озвучили цену на Ромуло из «Гезтепе»
15:40
8
Тюкавин рассказал, как отреагировал бы на звонок Станковича
15:30
8
Видео«Ростов» снял пародию на продление контракта Роналду с «Аль-Насром»
15:15
4
Стало известно, какую зарплату предложили Вере в Саудовской Аравии
14:48
1
Гендиректор «Динамо» оценил игру команды в дебютном матче Карпина
14:28
2
Титов: «Оренбург» неплохо заработает на своем вылете из РПЛ»
13:59
3
Бывший президент «Локомотива» сравнил популярность «Спартака» и «Зенита»
13:33
16
Фото«Торпедо» объявило о назначении нового гендиректора
13:29
Чистяков – о переносе 100-летия «Зенита»: «Для меня оно уже было. Я не знаю, это решать людям сверху»
13:16
3
Третий российский игрок может перейти в команду Юрана в Турции
12:59
8
В «Сантосе» прокомментировали информацию о переговорах с вингером «Спартака»
12:46
1
Российских футболистов обвинили в том, что они «зажрались»
12:26
12
Агент: «Джикия переживал из-за ухода из «Спартака», он не был слабейшим защитником команды»
12:18
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 