Титов назвал условие для расставания «Спартака» с Угальде: «Надо отдавать»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов высказался о будущем нападающего красно-белых Манфреда Угальде. По мнению Титова, если клуб получит достойное предложение, коста-риканского форварда следует продать.

«Ему немножко подпортила резюме весна. Но я уверен, что за ним наблюдают, он игрок своей сборной, где постоянно забивает, поэтому, если будет хорошее предложение, с хорошим ценником, надо его отдавать», – цитирует слова Титова источник.

Манфред Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе прошлого года.