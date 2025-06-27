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  • Агент объяснил, почему Джикия решил перейти в «Антальяспор»

Агент объяснил, почему Джикия решил перейти в «Антальяспор»

Сегодня, 18:00

Владимир Кузьмичев, агент защитника Георгия Джикии, рассказал о поиске новой команде для игрока.

– Джикия перешел в турецкий «Антальяспор». Почему выбрали именно этот вариант?

По сравнению с предложениями из России вариант с «Антальяспором» показался нам более привлекательным.

– В финансовом плане?

В том числе и в финансовом. Но главное все же не это. Важно, что главный тренер команды Эмре [Эмре Белозоглу] лично общался с Георгием. Это повлияло на наше итоговое решение. Тем не менее история пока еще официально не завершилась.

– Вы про запрет на регистрацию новичков, наложенный ФИФА на турецкий клуб?

– Да. Все верно. Турецкая сторона нас заверила, что все финансовые задолженности с их стороны закрыты. По идее, в ближайшие дни «Антальяспору» разрешат регистрировать новичков, дозаявлять игроков.

Хотя, если мы говорим о Турции, тут никогда ни в чем нельзя быть уверенным... Посмотрим. Контракт подписан. Но нужно еще немного подождать, чтобы поставить в этом переходе точку.

– Георгий долго колебался перед принятием решения?

– Даже после разговора с главным тренером команды он слетал в Турцию. Ему показали базу, стадион. Все это произвело на него положительное впечатление. Джикия не принимал решения впопыхах. Все взвесил, обдумал, изучил.

– А из России сколько конкретных предложений было у него этим летом?

– Ну... Скажем так, «Спартак» и «Динамо» точно не были в нем заинтересованы.

– А «Локомотив»?

Предварительный разговор с «Локомотивом» действительно был. Но, для того чтобы этот трансфер состоялся, клуб должен был совершить определенные действия.

Но мы решили не ждать. Не хотелось принимать решение на флажке. Поэтому на первый план вышел турецкий вариант.

– Определенные действия – это продажа защитника-легионера: Монтеса или Ньямси?

– Да, если бы «Локомотив» продал защитника-иностранца, все бы могло сложиться. Знаю, что у клуба были предложения по ряду футболистов.

Если бы трансфер на выход состоялся, мы бы переговорили с руководством железнодорожников по возможному переходу Георгия.

– Думаете, смогли бы найти компромисс?

– Да, конечно. Не забывайте, что Георгий – воспитанник «Локо». Могла получиться красивая история: возвращение в родные пенаты.

Джикия помог бы клубу, который его воспитал, и сам вышел бы на свой прежний уровень.

– У него нет досады от того, что в итоге сейчас оказался невостребованным в РПЛ?

– Нет. Он очень спокойно, философски воспринимает происходящее. Что есть, то есть.

Ну зачем убиваться по какому-то гипотетическому варианту? Раз до конкретного предложения дело не дошло, какой смысл переживать?

  • Рыночная стоимость экс-капитана «Спартака» – 2 миллиона евро.
  • Прошлый сезон он провел в «Химках».
  • В активе Джикии было 19 матчей без голевых действий.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Химки Антальяспор Джикия Георгий
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Комментарии (1)
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АК 68
1751038040
Жорик поменял агента (у него же был Шпинев), который более сговорчив, поэтому появились и варианты, которые его устраивают.
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