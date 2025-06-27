Титов: «Оренбург» неплохо заработает на своем вылете из РПЛ»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о последствиях для «Оренбурга» вылета в Первую лигу.

«Что касается «Оренбурга», то команда интересная, но в их вылете есть большой плюс – они на этом заработают, распродав своих иностранцев, которые делали игру, и на кого ходил зритель.

Так что тут спортивный блок отработал здорово, когда купил этих футболистов. К сожалению, не сохранили прописку, но оставили яркий след в Оренбурге.

И в том, что команда тоже будет ставить задачу вернуться, у меня сомнений нет», – заявил Титов.