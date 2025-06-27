Российских футболистов обвинили в том, что они «зажрались»

Бывший игрок сборной Беларуси Филипп Рудик поделился мнением о российских коллегах.
– Вы родились в России, но играли за сборную Беларуси. В недавнем товарищеском матче Беларусь – Россия за кого болели?
– Хоть я и родился в России, но я белорусский футболист. Да, начинал я в России, но когда играл здесь, уже болел за Беларусь. Потому что в сборной России очень зажравшиеся ребята, на мой взгляд. Мне это не нравится.
- Больше всего матчей в карьере Рудик провел за БАТЭ.
- Филипп играл с командой в Лиге чемпионов.
- Россия сейчас отстранена от международного футбола.
Источник: Betnews.by