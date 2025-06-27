В РФС анонсировали появление в России футболиста уровня Овечкина в хоккее

Президент РФС Александр Дюков верит в появление в России игрока мирового уровня.

«Уверен, что рано или поздно такой футболист, как Александр Овечкин в хоккее, в России появится. При этом это должен быть не какой‑то вратарь или защитник, это должен быть нападающий, который сможет забить больше всех мячей.

Такие великие спортсмены как Овечкин рождаются раз в 20–30 лет. При этом, при всем моем уважении к хоккею, конкуренция в футболе значительно выше. Если в хоккей на высоком уровне играет, грубо говоря, около десяти стран, то в футболе так или иначе задействовано большинство стран мира», – сказал Дюков.