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  • В РФС анонсировали появление в России футболиста уровня Овечкина в хоккее

В РФС анонсировали появление в России футболиста уровня Овечкина в хоккее

Сегодня, 11:01
4

Президент РФС Александр Дюков верит в появление в России игрока мирового уровня.

«Уверен, что рано или поздно такой футболист, как Александр Овечкин в хоккее, в России появится. При этом это должен быть не какой‑то вратарь или защитник, это должен быть нападающий, который сможет забить больше всех мячей.

Такие великие спортсмены как Овечкин рождаются раз в 20–30 лет. При этом, при всем моем уважении к хоккею, конкуренция в футболе значительно выше. Если в хоккей на высоком уровне играет, грубо говоря, около десяти стран, то в футболе так или иначе задействовано большинство стран мира», – сказал Дюков.

  • 6 апреля российский хоккеист установил бомбардирский рекорд НХЛ.
  • Он забил 897 голов в регулярном чемпионате.
  • Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки, у которого 894 шайбы.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
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Комментарии (4)
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Дубина
1751012528
Точно газа нюхнул или че то другого???
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АК 68
1751012796
Бомбардир, не надо подменять один глагол другим. Анонсировать появление и верить - это слова, которые имеют разные лексические значения, поэтому не стоит вводить людей в заблуждение.
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ScarlettOgusania
1751012840
"Весь Олимп современный в тревоге, И в тревоге спортивные боги: С каждым днём выше класс, Есть таланты на земле, Будут асы у нас, Будут новые Пеле!" (с) - не Дюков, конечно, но близко к теме...)))
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fakeid
1751014199
динамо хорошего кгб-шника воспитало, тот даже как-то раз пролез в овальный кабинет с кубком стэнли и украдкой подсмотрел, как трамп рисовал кота, сидя за столом, подаренным королевой викторией.
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