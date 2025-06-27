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Титов прокомментировал продление контракта со Станковичем

Сегодня, 09:59

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил продление контракта с главным тренером Деяном Станковичем.

  • Новое соглашение действует до 2027 года.
  • Деян в команде год.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

– Как вы поняли переподписание контракта со Станковичем после объективно провального сезона?

– Есть такой момент, как послевкусие. Все на эмоциях. А если бы было наоборот – ужасная осень и прекрасная весна? Тогда все бы сказали – ну, у него же была адаптация. А потом он разобрался, поставил игру, но не хватило совсем чуть-чуть, еще бы пару туров – и мы бы были вторые, условно говоря.

Но я думаю, хороших моментов намного больше, чем плохих. Единственное, что меня беспокоит – когда пошли плохие результаты, тренерский штаб вел себя даже не эмоционально, а уже пошла какая-то Медиалига. Желтые и красные карточки почти у всех, иногда по несколько. А когда тренерский штаб себя так ведет, команда на это реагирует – и ведт себя плюс-минус так же. Нельзя так себя вести, можно «сгореть».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Титов Егор Станкович Деян
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