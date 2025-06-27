В «Динамо» намекнули на покупку Сергеева

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не дал определенного ответа на вопрос о трансфере Ивана Сергеева из «Крыльев Советов».

«Вы видели что-то в нашем телеграм-канале? Значит, не осуществлeн трансфер Сергеева.

Я предположу, что он в Москве. Это всe», – сказал Пивоваров.