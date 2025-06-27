Первак описал Сергеева одним прилагательным после отказа игрока «Спартаку»

Бывший директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал отказ форварда Ивана Сергеева московскому клубу.
– Форвард «Крыльев» Иван Сергеев, вероятно, перейдет в «Динамо», хотя он имел предложение от «Спартака». Это потеря для красно-белых?
– У них есть однотипные нападающие, даже два. Им высокого не хватает. Не знаю, кто там трансферами командует.
– Как считаете, смог бы Сергеев в «Спартаке» конкурировать с Угальде и Гарсией?
– Почему нет? Он немного другого плана игрок. Там ребята с обводкой. Я считаю, что Сергеев без обводки, но он нацелен на гол. Хороший тоже игрок.
– Нужен ли «Спартаку» еще один форвард?
– Да, обязательно. Они расстались с Соболевым по непонятно какой причине. Не понимаю, какие могут быть обиды.
- В прошедшем сезоне Сергеев забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
- Он отказал «Спартаку» ради перехода в «Динамо» за 350 миллионов рублей.
- Нападающий заключит с новым клубом контракт до 2028 года с зарплатой 1,2 миллиона евро.
Источник: «Спорт день за днем»