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  • Первак описал Сергеева одним прилагательным после отказа игрока «Спартаку»

Первак описал Сергеева одним прилагательным после отказа игрока «Спартаку»

Сегодня, 08:34
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Бывший директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал отказ форварда Ивана Сергеева московскому клубу.

– Форвард «Крыльев» Иван Сергеев, вероятно, перейдет в «Динамо», хотя он имел предложение от «Спартака». Это потеря для красно-белых?

– У них есть однотипные нападающие, даже два. Им высокого не хватает. Не знаю, кто там трансферами командует.

– Как считаете, смог бы Сергеев в «Спартаке» конкурировать с Угальде и Гарсией?

– Почему нет? Он немного другого плана игрок. Там ребята с обводкой. Я считаю, что Сергеев без обводки, но он нацелен на гол. Хороший тоже игрок.

– Нужен ли «Спартаку» еще один форвард?

– Да, обязательно. Они расстались с Соболевым по непонятно какой причине. Не понимаю, какие могут быть обиды.

  • В прошедшем сезоне Сергеев забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
  • Он отказал «Спартаку» ради перехода в «Динамо» за 350 миллионов рублей.
  • Нападающий заключит с новым клубом контракт до 2028 года с зарплатой 1,2 миллиона евро.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Спартак Сергеев Иван
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Комментарии (3)
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FWSPM
1751002999
по непонятной причине расстались с сашкой...какая то неразбериха
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FROLL007
1751003825
Ванька спасся от неминуемого позора. Вляпался бы по самые небалуй. Гыгыгы
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andr45
1751007597
«Они расстались с Соболевым по непонятной какой причине» А Первак — ДУРАК) И вот таких идиотов печатают газпромовские СМИ. Что ж, каков поп, таков и приход) СПРАВОЧНО ДЛЯ ПЕРВАКА, ГАЗЗАЕВА, КОРНЕЕВА И ПРОЧИХ ИДИОТОВ «СОБОЛЕВ ЛИЧНО ИНИЦИИРОВАЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ТРАНСФЕРУ В «ЗЕНИТ» СЭ 30.07.24 «Я принял решение уйти из «Спартака». Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере.» Соболев Газета.ru 30.07.24
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