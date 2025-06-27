Первак описал Сергеева одним прилагательным после отказа игрока «Спартаку»

Бывший директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал отказ форварда Ивана Сергеева московскому клубу.

– Форвард «Крыльев» Иван Сергеев, вероятно, перейдет в «Динамо», хотя он имел предложение от «Спартака». Это потеря для красно-белых?

– У них есть однотипные нападающие, даже два. Им высокого не хватает. Не знаю, кто там трансферами командует.

– Как считаете, смог бы Сергеев в «Спартаке» конкурировать с Угальде и Гарсией?

– Почему нет? Он немного другого плана игрок. Там ребята с обводкой. Я считаю, что Сергеев без обводки, но он нацелен на гол. Хороший тоже игрок.

– Нужен ли «Спартаку» еще один форвард?

– Да, обязательно. Они расстались с Соболевым по непонятно какой причине. Не понимаю, какие могут быть обиды.