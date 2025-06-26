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  • Газзаев отреагировал на слова Дюкова о снятии бана с российского футбола в конце года

Газзаев отреагировал на слова Дюкова о снятии бана с российского футбола в конце года

Вчера, 23:46
3

Валерий Газзаев высказался о прогнозе президента РФС Александра Дюкова, допустившего возвращение российских команд в международные турниры в конце 2025 года.

  • «К концу года соответствующие решения могут быть приняты», – заявил Дюков.

– Дюков сказал, что считает, что УЕФА может принять решение о нашем возвращении до конца года. Как вы считаете, возможно ли это?

– Я только за. Конечно, это было бы прекрасно. Александр Валерьевич постоянно ведет переговоры с ФИФА и УЕФА, поэтому весь наш спорт и футбол ждет, когда мы вернемся на международную арену. Это было бы блестяще.

– Возможно ли это в этом году?

– Всe возможно. Это заявил президент Российского футбольного союза, значит, у него есть основания так говорить. Поэтому мы будем надеяться, что в ближайшее время вернемся на международную аренду.

  • Отстранение длится более 3 лет – с февраля 2022-го.
  • Президенты ФИФА и УЕФА связывали снятие бана с завершением СВО на Украине.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Газзаев Валерий Дюков Александр
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Комментарии (3)
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Этот чудный мир
1750972117
А ведь самые злобные противники Европы говорили что РФС надо переходить в Азию.
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Тинез Розоп
1750972656
Зачем мы врём и в первую очередь самим себе? Забудем про гейропу и надолго…(лет10 минимум)
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