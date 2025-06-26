Газзаев отреагировал на слова Дюкова о снятии бана с российского футбола в конце года

Валерий Газзаев высказался о прогнозе президента РФС Александра Дюкова, допустившего возвращение российских команд в международные турниры в конце 2025 года.

«К концу года соответствующие решения могут быть приняты», – заявил Дюков.

– Дюков сказал, что считает, что УЕФА может принять решение о нашем возвращении до конца года. Как вы считаете, возможно ли это?

– Я только за. Конечно, это было бы прекрасно. Александр Валерьевич постоянно ведет переговоры с ФИФА и УЕФА, поэтому весь наш спорт и футбол ждет, когда мы вернемся на международную арену. Это было бы блестяще.

– Возможно ли это в этом году?

– Всe возможно. Это заявил президент Российского футбольного союза, значит, у него есть основания так говорить. Поэтому мы будем надеяться, что в ближайшее время вернемся на международную аренду.