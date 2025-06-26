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Дюков одобрил перенос 100-летия «Зенита»: «Это математика»

Сегодня, 21:35
33

Президент РФС Александр Дюков оценил решение «Зенита» объявить следующий сезон юбилейным.

  • 25 мая петербургский клуб отметил 100-летний юбилей.
  • Перед торжествами «Зенит» не смог выиграть РПЛ, уступив 1 очко «Краснодару».
  • Позднее совет директоров утвердил для команды задачу «стать чемпионом в 100-й сезон».

«Мы не ведем подсчет того, какой это сезон по счету у «Зенита».

То, что «Зенит» позиционирует следующий сезон как сотый, логично, с этим сложно поспорить, ведь это математика», – сказал Дюков.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дюков Александр
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Комментарии (33)
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Цугундeр
1750963946
)) Ага.Занимательная математика Перельмана.)
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Дубина
1750964159
Клоуны прогазпромовские!!
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Тинез Розоп
1750965589
Они этим математическим юбилеем ещё больше себе ненавистников добавили….( антинародные)
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АК 68
1750965680
Блин, думал он умнее.
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Cleaner
1750966728
СТЫДНО за Зенит. Ну НЕ СМОГЛИ выиграть чемпионство в свой ЮБИЛЕЙ, так признайте это честно, ЗАЧЕМ ВРАТЬ И ИЗВОРАЧИВАТЬСЯ???...(((((((((((((
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NewLife
1750968382
Вношу предложение - выдвинуть Дюкова на нобелевку по математике !!!
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