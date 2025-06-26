Дюков одобрил перенос 100-летия «Зенита»: «Это математика»

Президент РФС Александр Дюков оценил решение «Зенита» объявить следующий сезон юбилейным.

25 мая петербургский клуб отметил 100-летний юбилей.

Перед торжествами «Зенит» не смог выиграть РПЛ, уступив 1 очко «Краснодару».

Позднее совет директоров утвердил для команды задачу «стать чемпионом в 100-й сезон».

«Мы не ведем подсчет того, какой это сезон по счету у «Зенита».

То, что «Зенит» позиционирует следующий сезон как сотый, логично, с этим сложно поспорить, ведь это математика», – сказал Дюков.