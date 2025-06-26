Генсек РФС озвучил российскую позицию по отстранению Израиля

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о том, что ФИФА и УЕФА не отстранили израильские команды от международных соревнований.

«Ситуация с Израилем – классический пример двойных стандартов. Тем более [в 2023 году] была Газа, теперь – Иран.

Европейские коллеги понимают, что это двойные стандарты, но ссылаются на политиков, которые не дают им действовать адекватно.

Но мы хотели бы вновь акцентировать внимание на том, что мы не хотим отстранения Израиля, мы хотим возвращения России», – заявил Митрофанов.