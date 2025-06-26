Камоцци: «С Федуном у «Спартака» было бы больше шансов выигрывать трофеи»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, считает, что уход бизнесмена из московского клуба ударил по его перспективам.

«Если бы Федун остался, у «Спартака» было бы больше шансов выигрывать трофеи, учитывая возможности клуба.

У Леонида Арнольдовича была настоящая страсть и безграничная любовь к футболу», – сказал Камоцци.