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  • Камоцци: «С Федуном у «Спартака» было бы больше шансов выигрывать трофеи»

Камоцци: «С Федуном у «Спартака» было бы больше шансов выигрывать трофеи»

Сегодня, 16:00
4

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, считает, что уход бизнесмена из московского клуба ударил по его перспективам.

«Если бы Федун остался, у «Спартака» было бы больше шансов выигрывать трофеи, учитывая возможности клуба.

У Леонида Арнольдовича была настоящая страсть и безграничная любовь к футболу», – сказал Камоцци.

  • Бизнесмен владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
  • В эпоху Федуна команда по разу выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
  • При нем был построен и открыт домашний стадион спартаковцев – «Лукойл Арена».

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
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Комментарии (4)
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рылы
1750943940
фердун скинул клуп спартаг со всеми потрохами, с базами и стадионом - меньше чем за 100 млн €. и даже отказался принимать эти грязные позорные свинячьи деньги. и теперь он счастлив. гы-гы! https://bombardir.ru/news/668817
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subbotaspartak
1750947567
Да... он классно бил штрафные...
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