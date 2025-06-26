Камоцци: «С Федуном у «Спартака» было бы больше шансов выигрывать трофеи»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, считает, что уход бизнесмена из московского клуба ударил по его перспективам.
«Если бы Федун остался, у «Спартака» было бы больше шансов выигрывать трофеи, учитывая возможности клуба.
У Леонида Арнольдовича была настоящая страсть и безграничная любовь к футболу», – сказал Камоцци.
- Бизнесмен владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
- В эпоху Федуна команда по разу выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- При нем был построен и открыт домашний стадион спартаковцев – «Лукойл Арена».
Источник: Legalbet