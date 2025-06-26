Два игрока «Зенита» досрочно вышли из отпуска

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что два футболиста вернулись к тренировкам раньше запланированного срока.

– Юрий Горшков был в сборной, но уже присоединился к команде раньше запланированного.

– Это его инициатива. Он вернулся в Санкт‑Петербург, и поскольку уже находился здесь, изъявил желание начать работать. Мы, конечно, оказались не против.

Кстати, так же поступил и Максим Глушенков, который тоже со вчерашнего дня начал работать немного раньше.

– Сборники возвращаются только на днях. В какой степени это создает для вас сложности?

– Это не новая для нас ситуация. Календарь устроен так, что матчи сборных проходят в начале июня. Поэтому, если есть возможность, стараемся дать игрокам национальных команд больше времени для отдыха.

Когда ребята вернутся, какое‑то время будут работать в своем режиме. То есть по сути до определенного момента у нас окажется две группы: начавшие раньше и те, кто начнут позже.

Но примерно через неделю они сравняются в функциональном плане.