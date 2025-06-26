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Мостовой прокомментировал возможный уход Сафонова из «ПСЖ»

Сегодня, 10:50

Александр Мостовой одобрил потенциальный трансфер Матвея Сафонова из «ПСЖ» в другой клуб.

Сообщалось, что российским вратарем интересуются «Галатасарай» и «Борнмут».

«Если есть такая возможность, ему нужно уйти. Там он будет играть, а в «ПСЖ» он сидит в запасе.

Да, он выиграл все, но все же понимают, что Джанлуиджи Доннарумма – номер один. Один из лучших вратарей мира.

Если ты хочешь получать трофеи и просто сидеть, можно остаться.

Но я думаю, он все-таки хочет играть», – сказал Мостовой.

  • В этом сезоне 26-летний Сафонов провел за «ПСЖ» 17 матчей, пропустил 13 голов, провел 7 игр на ноль.
  • Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 20 миллионов евро.
  • Контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Мостовой Александр
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