Мостовой прокомментировал возможный уход Сафонова из «ПСЖ»

Александр Мостовой одобрил потенциальный трансфер Матвея Сафонова из «ПСЖ» в другой клуб.
Сообщалось, что российским вратарем интересуются «Галатасарай» и «Борнмут».
«Если есть такая возможность, ему нужно уйти. Там он будет играть, а в «ПСЖ» он сидит в запасе.
Да, он выиграл все, но все же понимают, что Джанлуиджи Доннарумма – номер один. Один из лучших вратарей мира.
Если ты хочешь получать трофеи и просто сидеть, можно остаться.
Но я думаю, он все-таки хочет играть», – сказал Мостовой.
- В этом сезоне 26-летний Сафонов провел за «ПСЖ» 17 матчей, пропустил 13 голов, провел 7 игр на ноль.
- Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 20 миллионов евро.
- Контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»