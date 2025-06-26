Батраков: «Головина в Монако никто не знает»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сообщил об отсутствии популярности у игрока «Монако» Александра Головина.

– Видел, что ты проводил отпуск в Монако. Как тебе?

– Кайф! Контраст гор и города, дороги, пещеры. А там ещe и море есть. Супер!

– На постоянке смог бы там жить, играть?

– Почему нет? Попробовать бы точно хотелось.

– Головина там реально никто не знает?

– Моя девушка Ира спрашивала у пацанов на улицах Монако. Никто не знает.