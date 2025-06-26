Батраков: «Головина в Монако никто не знает»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сообщил об отсутствии популярности у игрока «Монако» Александра Головина.
– Видел, что ты проводил отпуск в Монако. Как тебе?
– Кайф! Контраст гор и города, дороги, пещеры. А там ещe и море есть. Супер!
– На постоянке смог бы там жить, играть?
– Почему нет? Попробовать бы точно хотелось.
– Головина там реально никто не знает?
– Моя девушка Ира спрашивала у пацанов на улицах Монако. Никто не знает.
- В октябре прошлого года Головин подписал с «Монако» новый контракт до лета 2029 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
- В минувшем сезоне 29-летний россиянин провел за «Монако» 29 матчей, забил 3 гола, отдал 1 передачу.
Источник: «Чемпионат»