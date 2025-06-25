Бывший форвард «Зенита» жалеет, что перешел в команду

Дарко Малетич, бывший игрок «Зенита», вспомнил, как оказался в команде.

«Моим первым клубом в России должен был стать не «Зенит». В 2004 году я попал на просмотр в «Сатурн» к Олегу Романцеву. Помощники Романцева Тарханов и Павлов предлагали: «Оставайся, будешь у нас играть». Всe складывалось хорошо, но в итоге штаб просил ещe одну неделю просмотра. Потом выяснилось: условия «Сатурна» не устраивают «Целе».

Спросишь, ошибка ли – вариант с «Зенитом»? Конечно. Я рано перешeл из маленькой Словении в большой клуб. Слишком большой. Надо было оставаться в «Сатурне» – у Романцева получал бы больше игровой практики. Но и ты пойми: «Зенит» звонит не каждый день», – сказал Малетич.