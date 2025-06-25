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Бывший форвард «Зенита» жалеет, что перешел в команду

Сегодня, 14:35
2

Дарко Малетич, бывший игрок «Зенита», вспомнил, как оказался в команде.

«Моим первым клубом в России должен был стать не «Зенит». В 2004 году я попал на просмотр в «Сатурн» к Олегу Романцеву. Помощники Романцева Тарханов и Павлов предлагали: «Оставайся, будешь у нас играть». Всe складывалось хорошо, но в итоге штаб просил ещe одну неделю просмотра. Потом выяснилось: условия «Сатурна» не устраивают «Целе».

Спросишь, ошибка ли – вариант с «Зенитом»? Конечно. Я рано перешeл из маленькой Словении в большой клуб. Слишком большой. Надо было оставаться в «Сатурне» – у Романцева получал бы больше игровой практики. Но и ты пойми: «Зенит» звонит не каждый день», – сказал Малетич.

  • Дарко провел 2 матча за «Зенит» в РПЛ в 2004 году.
  • В 2005 году Малетич выступал за «Шинник».
  • 44-летний босниец завершил карьеру в 2016 году в «Бораце».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Малетич Дарко
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Комментарии (2)
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lek!
1750853496
Чему бывать , того не миновать . Так что радуйся что побывал в большом клубе ))
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ilich55
1750854640
"Надо было оставаться в «Сатурне»"? Как можно было оставаться в «Сатурне», если условия «Сатурна» не устраивают «Целе»? Неужели до сих пор не дошло, что ты раб и тебя продадут тому, кто дороже заплатит?
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