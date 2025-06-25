Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой дал предупреждение Сафонову перед возможным уходом из «ПСЖ»

Мостовой дал предупреждение Сафонову перед возможным уходом из «ПСЖ»

Сегодня, 08:50

Александр Мостовой одобрил потенциальный трансфер Матвея Сафонова из «ПСЖ» в другой клуб.

Сообщалось, что российским вратарем интересуются «Галатасарай» и «Борнмут».

«Если Сафонову предложат вариант с клубом, где он будет первым номером, нужно идти. Тем более речь шла в том числе про «Борнмут». АПЛ – это что-то.

Другое дело, он должен быть готов к тому, что «Борнмут» – это не «ПСЖ». Там придeтся напрягаться. Мы изначально говорили, что первый номер «ПСЖ» – Доннарумма. Он подтверждает это из года в год. Всe зависит от Матвея», – сказал Мостовой.

  • В этом сезоне 26-летний Сафонов провел за «ПСЖ» 17 матчей, пропустил 13 голов, провел 7 игр на ноль.
  • Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 20 миллионов евро.
  • Контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.

Еще по теме:
Радимов дал совет Сафонову 5
Мостовой высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»
Сафонов прокомментировал выход «ПСЖ» в плей-офф клубного чемпионата мира 1
Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Таранов прокомментировал назначение Черчесова в «Крылья Советов»: «Бардак полнейший!»
09:02
Мостовой дал предупреждение Сафонову перед возможным уходом из «ПСЖ»
08:50
Ямаля раскритиковали за развязное поведение: «На месте отца ударил бы его кепкой»
08:42
Лопырева отдала сына в футбольную академию Смолова, с которым встречалась
08:03
1
Спартаковец Маркиньос начал переговоры о возвращении в Бразилию
07:42
8
Куда может перейти Сафонов, понижение в классе «Лиона», сенсации на клубном ЧМ и другие новости
02:23
ФотоЖена Месси оригинально поздравила Лео с 38-летием: «С днем рождения, старый Ворчун!»
02:00
1
Радимов назвал единственную позицию, требующую усиления в «Локомотиве»: «Все остальные линии на пять баллов»
01:40
4
Определилась еще одна пара 1/8 финала клубного ЧМ
01:25
Заявление «Лиона» о понижении в классе
01:11
Все новости
Все новости
Заявление «Лиона» о понижении в классе
01:11
Радимов дал совет Сафонову
00:30
5
«Краснодар» сделал предложение по лучшему ассистенту сезона Лиги 1
Вчера, 23:00
Мостовой высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»
Вчера, 22:48
7-кратный чемпион Франции «Лион» отправлен в Лигу 2: подробности
Вчера, 21:57
5
Стало известно, где Кузяев хочет продолжить карьеру
Вчера, 21:45
4
Названы два клуба, которые заинтересовались Сафоновым
Вчера, 11:30
8
Погба договорился о контракте с новым клубом – он будет выступать с россиянином
22 июня
3
Экс-руководитель «Локо» объяснил, почему не стоит покупать игроков 28-30 лет за большие суммы
22 июня
1
Приведены причины, почему «Монако» решил избавиться от Головина
21 июня
6
Погба затягивает переговоры с «Монако»: известна причина
21 июня
«ПСЖ» узнал цену на украинского защитника
20 июня
Агент Головина отреагировал на информацию о желании «Монако» продать игрока
20 июня
2
Уход Головина мог бы помочь «Монако» купить Фати у «Барселоны»
20 июня
1
«Монако» готов расстаться с Головиным
20 июня
5
Отец Кузяева рассказал, почему Далер ни разу не сыграл за «Гавр» с января
18 июня
8
Отец Кузяева объяснил уход Далера из «Гавра»: «Решение было принято не вчера»
18 июня
1
Семин сказал, кто сильнее – Сафонов или Доннарумма
18 июня
7
Умер второй лучший бомбардир в истории чемпионата Франции
18 июня
1
Отец Кузяева прокомментировал уход Далера из «Гавра»
17 июня
«Гавр» объявил об уходе Кузяева
17 июня
3
Французский клуб пытается перехватить тренера у ЦСКА
14 июня
7
Погба может стать одноклубником игрока сборной России
13 июня
Забарный согласовал условия контракта с «ПСЖ»
13 июня
3
Сафонов не будет основным вратарем «ПСЖ» даже в случае ухода Доннаруммы: известна причина
11 июня
16
Генич оценил слова Карпина, который усомнился в значимости победы Сафонова в ЛЧ
10 июня
7
Головин рассказал, как Анри угрожал выгнать его с тренировки «Монако»
9 июня
1
Головин объяснил, почему спорит с судьями
9 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 