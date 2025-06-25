Мостовой дал предупреждение Сафонову перед возможным уходом из «ПСЖ»

Александр Мостовой одобрил потенциальный трансфер Матвея Сафонова из «ПСЖ» в другой клуб.
Сообщалось, что российским вратарем интересуются «Галатасарай» и «Борнмут».
«Если Сафонову предложат вариант с клубом, где он будет первым номером, нужно идти. Тем более речь шла в том числе про «Борнмут». АПЛ – это что-то.
Другое дело, он должен быть готов к тому, что «Борнмут» – это не «ПСЖ». Там придeтся напрягаться. Мы изначально говорили, что первый номер «ПСЖ» – Доннарумма. Он подтверждает это из года в год. Всe зависит от Матвея», – сказал Мостовой.
- В этом сезоне 26-летний Сафонов провел за «ПСЖ» 17 матчей, пропустил 13 голов, провел 7 игр на ноль.
- Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 20 миллионов евро.
- Контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.
Источник: «Чемпионат»