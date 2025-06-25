«Мы не должны повторять ошибок»: Станкович прокомментировал начало сборов «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о начале сборов в Тарасовке. Серб дал интервью клубной пресс-службе.
– На что будет сделан упор именно здесь в первую неделю, которая пройдет в Подмосковье?
– Это первая неделя после четырех недель паузы. На аэробную работу, что‑то будет и тактическое, потому что мы ждем еще ребят, которые вернутся из своих национальных сборных. Поэтому, когда мы уже будем в полном составе, будем комплектовать эту мозаику.
– Отсутствует большая группа игроков, как вы уже сказали. Когда присоединятся ребята из европейских команд и сколько получат отдых те игроки, которые выступают в зоне КОНКАКАФ?
– Практически со всеми уже договорились, все понятно, с 1 июля уже все будут в расположении, за исключением двух ребят, это Ливай Гарсия и Манфред Угальде, которые играют в очень важном турнире, с ними решим позже.
– Что вы сказали команде сегодня перед началом работы, какие напутствия и цели на сезон?
– Должны сконцентрироваться на работе, мы не должны повторять ошибок, которые допустили в прошлом сезоне, но все постепенно, день за днем, нельзя все сделать за один раз. Время у нас сейчас есть на подготовку. Будем плавно идти к нашей цели, чтобы не повторять тех ошибок и становиться лучше.
- «Спартак» на днях вышел из отпуска.
- Для Деяна предстоящий сезон будет 2-м в «Спартаке».
- Сезон стартует 18 июля.