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  • «Мы не должны повторять ошибок»: Станкович прокомментировал начало сборов «Спартака»

«Мы не должны повторять ошибок»: Станкович прокомментировал начало сборов «Спартака»

Сегодня, 08:24

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о начале сборов в Тарасовке. Серб дал интервью клубной пресс-службе.

– На что будет сделан упор именно здесь в первую неделю, которая пройдет в Подмосковье?

– Это первая неделя после четырех недель паузы. На аэробную работу, что‑то будет и тактическое, потому что мы ждем еще ребят, которые вернутся из своих национальных сборных. Поэтому, когда мы уже будем в полном составе, будем комплектовать эту мозаику.

– Отсутствует большая группа игроков, как вы уже сказали. Когда присоединятся ребята из европейских команд и сколько получат отдых те игроки, которые выступают в зоне КОНКАКАФ?

– Практически со всеми уже договорились, все понятно, с 1 июля уже все будут в расположении, за исключением двух ребят, это Ливай Гарсия и Манфред Угальде, которые играют в очень важном турнире, с ними решим позже.

– Что вы сказали команде сегодня перед началом работы, какие напутствия и цели на сезон?

– Должны сконцентрироваться на работе, мы не должны повторять ошибок, которые допустили в прошлом сезоне, но все постепенно, день за днем, нельзя все сделать за один раз. Время у нас сейчас есть на подготовку. Будем плавно идти к нашей цели, чтобы не повторять тех ошибок и становиться лучше.

  • «Спартак» на днях вышел из отпуска.
  • Для Деяна предстоящий сезон будет 2-м в «Спартаке».
  • Сезон стартует 18 июля.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
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