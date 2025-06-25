Лопырева отдала сына в футбольную академию Смолова, с которым встречалась

Модель, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева сообщила, что ее сын занимается футболом.
– Сын Марк тянется к футболу?
– Да. А еще к теннису. Если нет футбольных тренировок, то идем на корт.
– В какой футбольной школе занимается?
– В Дубае в Pro M Football Academy.
– Это которую открыли Федор Смолов и Павел Мамаев?
– Да. А в Москве – в академии «ПСЖ».
- 41-летняя уроженка Ростова-на-Дону – посол ООН в РФ по борьбе с дискриминацией.
- В 2008 году Лопырева вела с Георгием Черданцевым программу «Футбольная ночь» на НТВ.
- В модельном бизнесе Виктория с прошлого века. В прошлом 10-летии Лопырева встречалась со Смоловым.
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Источник: «Спорт-Экспресс»