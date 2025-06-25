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  • Лопырева отдала сына в футбольную академию Смолова, с которым встречалась

Лопырева отдала сына в футбольную академию Смолова, с которым встречалась

Сегодня, 08:03
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Модель, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева сообщила, что ее сын занимается футболом.

– Сын Марк тянется к футболу?

– Да. А еще к теннису. Если нет футбольных тренировок, то идем на корт.

– В какой футбольной школе занимается?

– В Дубае в Pro M Football Academy.

– Это которую открыли Федор Смолов и Павел Мамаев?

– Да. А в Москве – в академии «ПСЖ».

  • 41-летняя уроженка Ростова-на-Дону – посол ООН в РФ по борьбе с дискриминацией.
  • В 2008 году Лопырева вела с Георгием Черданцевым программу «Футбольная ночь» на НТВ.
  • В модельном бизнесе Виктория с прошлого века. В прошлом 10-летии Лопырева встречалась со Смоловым.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
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Комментарии (1)
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Грузчик
1750828573
В Москве есть академии «ПСЖ». Значит в Париже есть академия Динамо и Спартака.)))
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